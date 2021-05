Espírito Santo registra 53 óbitos e 1.724 novos casos da Covid-19 nesta sexta-feira (14)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 22

Advertisement

Advertisement

O Espírito Santo registrou mais 53 mortes em decorrência do coronavírus, totalizando 10.164 vítimas da doença. Os números foram atualizados na tarde desta sexta-feira (14), por meio do Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Continua depois da publicidade

A quantidade de infectados também aumentou: foram 1.724 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 457.124 infectados. Há, ainda 430.328 curados da doença, além de 253.536 casos suspeitos. A taxa de letalidade no Estado se mantém em 2,2%.

Os cinco municípios com maior incidência da doença são Serra (58.299 casos e 1.216 mortes), Vila Velha (56.517 casos e 1.385 mortes), Vitória (49.261 casos e 1.100 mortes), Cariacica (35.829 casos e 1.175 mortes) e Cachoeiro de Itapemirim (23.177 casos e 484 mortes).

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].