ES recebe mais 83,7 mil doses de vacinas da Fiocruz; imunização será ampliada para novos grupos

Por Redação - Redação 48

Está prevista a chegada ao Espírito Santo, no início da noite desta quinta-feira (6), de 83,7 mil doses da vacina da Oxford/Fiocruz, a chamada Covishield. As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa) para cadastramento. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá na sexta-feira (7).

O Estado também pactuou com os municípios o início da segunda fase da imunização do grupo que tem comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérberas. A orientação é de que, a partir desta quinta (6), a vacinação seja ampliada também às pessoas listadas com as comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde, na faixa etária de 50 a 59 anos.

Necessidade de mais de 87 mil doses da Coronavac para segunda dose

Com o cenário de escassez das doses da vacina Coronovac (Sinovac/Butantan) no Brasil, devido ao desabastecimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) pelo Instituto Butantan, que acarretou no comprometimento da distribuição das segundas doses em todo território brasileiro, o Espírito Santo precisa 87.749 doses da vacina para aplicar como D2 nos capixabas que estão com esquema em aberto.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (6), por meio da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite de Nº048/2021. Para dar continuidade à vacinação com a Coronavac, o Estado aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde para a distribuição aos municípios.

