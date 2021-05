Em Cachoeiro de Itapemirim, IPTU passa a ser digital

Por Redação - Redação 59

Neste ano, os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não serão entregues nos imóveis de Cachoeiro. Para garantir praticidade e segurança aos contribuintes, em tempos de pandemia, a Prefeitura vai disponibilizar o documento em canais digitais.

A partir do dia 22 deste mês, será possível ter acesso ao boleto pelo site do IPTU 2021 ou recebê-lo por e-mail – veja abaixo como conseguir o documento em cada canal.

A medida permite que o contribuinte faça o pagamento por meio do aplicativo do seu banco (por código de barras), sem precisar imprimir o documento e se deslocar até uma agência bancária.

“Com a pandemia, pensando na segurança sanitária dos contribuintes e das equipes responsáveis pela entrega, decidimos por não confeccionar e distribuir os boletos de IPTU. Vamos disponibilizá-los via internet, seguindo uma forte tendência: cada vez mais cidades brasileiras optam pelo formato digital de cobrança do imposto”, explica o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.

“Essa é, também, uma forma mais prática, sustentável e econômica de garantir acesso ao boleto, e que está alinhada com os conceitos de governo digital e cidade inteligente que estamos adotando em Cachoeiro”, complementa.

Descontos

Neste ano, a cota única e a primeira parcela do imposto vencem em 15 de julho, para os contribuintes de todas as regiões do município.

Quem optar pelo pagamento à vista (cota única) terá desconto de 10% no valor devido. E quem escolher pelo parcelamento vai pagar o tributo dividido em seis vezes, de julho a dezembro, conforme as datas estabelecidas no decreto 30.077/2020 – e informadas no quadro abaixo.

A Semfa lembra que o contribuinte que pagar o IPTU em cota única na data do vencimento ou que, na data de 30 de setembro deste ano, estiver com as parcelas de julho, agosto e setembro quitadas, garantirá, automaticamente, 20% de desconto no valor do IPTU do próximo ano.

Como ter acesso ao IPTU digital a partir de 22 de maio

Site – Acesse prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptu2021 e informe a inscrição do imóvel ou o CPF/CNPJ vinculado ao imóvel. Se preferir, o contribuinte poderá recorrer ao WhatsApp Cachoeiro Online – (28) 98803-9552. O atendimento neste canal é automatizado: ao escolher a opção ‘IPTU 2021’, o usuário receberá o link para a página do IPTU Digital.

Por e-mail – Acesse prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptudigital e preencha o formulário informando o endereço de e-mail em que deseja receber o boleto.

Na Semfa – Se o contribuinte tiver dificuldade para acessar a guia digital, poderá agendar a retirada do documento impresso na Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), por meio do WhatsApp Cachoeiro Online – (28) 98803-9552.

IPTU 2021 – Opções de pagamento Parcela Data Vencimento Desconto (%) Cota Única 15/07/2021 10% 1ª 15/07/2021 – 2ª 16/08/2021 – 3ª 15/09/2021 – 4ª 15/10/2021 – 5ª 16/11/2021 – 6ª 15/12/2021 –

