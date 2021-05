Domingo (23) de sol é a previsão do tempo para Cachoeiro e Sul do ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 29

O domingo (23) terá a previsão do tempo de muito sol e baixas temperaturas em grande parte do dia nos municípios do Sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura varia entre 20ºC e 33ºC.

No litoral, em Itapemirim, o dia também será de sol sem previsão de chuva. Os ventos podem chegar até 17 km/h no balneário. A temperatura atinge entre 21ºC e 32ºC.

Na região do Caparaó o frio dá uma amenizada. Em Dores do Rio Preto sol com muitas nuvens durante o dia. Noite com muitas nuvens. Os termômetros marcam 17ºC para a mínima e 30ºC para a máxima.

Temperatura em alta é a previsão do tempo para Vargem Alta, na região Serrana, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura mínima pode atingir 17ºC e a máxima 30ºC.

