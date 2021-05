Domingo (2) será de previsão de chuva para Cachoeiro e municípios do Sul do ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 37

O primeiro domingo (2) do mês de maio será de frio e chuva! A previsão do tempo é de chuva e céu nublado em grande parte do dia nos municípios do Sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim o dia será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A temperatura varia entre 16ºC e 29ºC.

No litoral, em Presidente Kennedy, o dia fica com muita nebulosidade, e pode chover na parte da manhã. Os ventos podem chegar até 12 km/h no balneário. A temperatura atinge entre 17ºC e 28ºC.

Na região do Caparaó a madrugada será de frio. Em Ibatiba dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Os termômetros marcam 15ºC para a mínima e 26ºC para a máxima.

Queda de temperatura é a previsão do tempo para Marechal Floriano, na região Serrana, previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura mínima pode atingir 16ºC e a máxima 24ºC.

