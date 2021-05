Cuíca garante junto ao Governo do ES R$ 6,5 milhões para obras em São José do Calçado

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 14

O prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra de Almeida, o “Cuíca” (PDT), em reunião com o governador Renato Casagrande, nesta quinta-feira (6), conseguiu R$ 6,5 milhões para obras de infraestrutura para a cidade.

“Tive a satisfação de me reunir com o governador Renato Casagrande, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, e com os meus filhos, Gabriel e Rafael. No encontro alinhamos diversos projetos para Calçado e tivemos a garantia de investimento de R$ 6,5 milhões em obras. Essa é uma excelente notícia que a gente traz pra população”, disse o prefeito.

Cuíca ressalta que na quarta-feira o governador assinou convênio da obra de reforma da Praça “Pedro Vieira”. “Além disso, Casagrande firmou compromisso de autorização da construção do CREAS, reforma do CRAS, construção do ginásio poliesportivo, obra de saneamento da cidade e construção do polo industrial. Quero agradecer ao governador pela recepção e afirmar que essas obras são de suma importância para o desenvolvimento de Calçado, foi mais um dia muito produtivo em prol de nossa cidade”, comemorou.

