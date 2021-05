Confira dicas de presente para o Dia da Mães em Anchieta

Por Redação - Redação 6

O Dia das Mães está chegando! E este ano a busca pelo presente ideal parece ser ainda mais difícil devido a necessidade do isolamento social e restrições como forma de combater o avanço da Covid-19. Mas isso não é problema! Em Anchieta, a maioria dos empreendimentos adotaram o sistema de entrega delivery. É só encomendar que o produto chega para sua mãe sem você sair de casa.Mas o comércio irá funcionar, respeitando as recomendações sanitárias. Veja no decorrer da matéria as dicas que preparamos!

Lojas, floriculturas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias e outros estabelecimentos estarão funcionando respeitando as determinações do governo do Estado e os protocolos sanitários. Mas, se você prefere não se expor, pode realizar suas compra por telefone ou aplicativo.

E como as nossas mães são seres especiais, que dedicam exclusivamente a vida aos filhos e à família, listamos algumas dicas de presentes especiais, típicos de Anchieta.

Imagine sua mãe acordar domingo (09) e se deparar com uma linda e saborosa cesta com produtos da agroindústria familiar, com bolos, pães, geleias, doces, queijos, produzidos por agricultores de Anchieta. Nos circuitos dos Imigrantes e no Vale Viver Corindiba há associações e agricultoras que produzem deliciosos biscoitos, bolos e doces. Ou ainda, saborear uma deliciosa e genuína moqueca capixaba feita por um dos restaurantes da cidade.

Sugerimos outras opções como as belas peças artesanais, confeccionada por habilidosas mãos anchietenses, utilizando as nossas famosas conchas e outros materiais da região. Flores também são ótimas opções. No município têm locais que comercializam, como hortos e floriculturas. Também máscaras em tecido, confeccionada artesanalmente e personalizada para sua mãe, com certeza irá agradar quem você tanto ama.

Mas para quem não quer fugir do tradicional, no comércio de Anchieta há diversas lojas que comercializam produtos com ótimos preços e descontos, incluindo roupas, acessórios, calçados, lingerie, eletrodomésticos, decoração e utilidades diversas.

No aplicativo ‘Anchieta em Rede’ você pode encontrar o contato de inúmeros empreendimentos do município. Baixe o app e confira.

