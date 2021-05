Comida afetiva é uma opção para filhos e maridos surpreenderem as mamães no domingo

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 11

No próximo domingo (9), Dia das Mães, os filhos e os maridos buscam formas de homenagear as mamães, e para ajudar a elaborar um dia para lá de especial, a gastróloga Paula Garruth, conversou no programa SobreTudo, desta sexta-feira (7), sobre como surpreender com comida afetiva.

Paula cita que os homens preferem preparar churrasco, mas vale a pena investir no acompanhamento. “Mãe que gosta de cozinhar, é muito difícil sair da cozinha. Os maridos preferem fazer o churrasco, que é fácil. Para acompanhar, gosto de vinagrete, arroz e farofa, mas feijão tropeiro é bem-vindo”, comenta.

Sobre a comida afetiva, Paula explica que é aquela que toca e remete a lembranças da infância. “Comer afetivamente não é só a comida, é tudo que liga isso: comer com os olhos, estar com a família, comer com o olfato e o paladar. Minha inspiração vem da minha avó, que fazia macarrão, pastel e frango para almoçarmos todos juntos aos domingos. Com o tempo, perdemos minha avó e muitos de mudaram, tentamos resgatar isso, não agora por conta da pandemia, mas gostamos de nos juntar. A comida afeita é o que me remete essa comida da minha vó e o cheiro do pão caseiro”, continua.

