Começa nesta terça (1º) o Guia A – Festival Gastronômico Delivery; conheça os restaurantes participantes

Chegou a hora! Começa nesta terça-feira (1º) o Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos. A iniciativa é uma parceria do AQUINOTICIAS.COM com o aplicativo Chef Mio, com intuito de promover uma experiência gastronômica e cultural para movimentar a economia de Cachoeiro de Itapemirim.

Ao todo, 29 restaurantes e lanchonetes se inscreveram no festival, onde cada um preparou um prato especial, que ofereceria e traz uma referência ao “Rei” Roberto Carlos. Os restaurantes foram divididos em três categorias: fast food, sobremesas e cozinha contemporânea.

O festival conta também com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Sebrae, Multivix e Selita.

Fast food

Uma expressão de origem inglesa, mas que acabou sendo “abrasileirada” devido ao uso no país. Ela demanda agilidade no preparo e consumo, onde as refeições devem ser preparadas e vendidas em pouco tempo. Daí a padronização, mecanização e a rapidez desse sistema.

Nesta categoria foram inscritos 15 estabelecimentos: Ava-Lanches, Bendito Delivery, Boteco do Caranguejo, Cosa Dinapoli Pizzeria, Du Chef Delivery, Eccellenza Pizzaria, Handmade BBQ, Ilike Pizza, Jaum Jaum Hamburgueria, Mr. Chicken Burger, O Barba Embrasa, Pimenta de Cheiro, Rock Burger Cachoeiro, Tio Montanha Lanches e Vintage Burger.

Sobremesas

Quem não gosta de uma iguaria para acompanhar e degustar junto a uma refeição. A sobremesa é uma das horas mais esperadas e completa os sabores dos pratos com aquele toque adocicado e prazeroso ao paladar.

Cinco estabelecimentos pensaram em proporcionar este tão aguardado momento ao ‘Rei’. Nesta categoria foram inscritos: Delícias da Loy, DuckBill Cookies, Karamela Delíceria, Pilhadão Açaí e Sonho de Menina.

Cozinha Contemporânea

Um segmento específico da gastronomia, na qual o profissional tem o domínio das técnicas de preparações culinárias, tendências que utilizam ingredientes de culinárias diferentes e misturam sabores. Tem como principal característica a sua flexibilidade na forma de preparar e apresentar os pratos.

Para este segmento, nove estabelecimentos se cadastraram: Boteco Mister Pig, Cia das Massas, Katatas Gourmet, Kioto, Los Biff’s, Panela de Barro Retrô, Parrillado, River’s Grill Churrascaria e The Cook Massas.

Solidariedade

Além da experiência gastronômica e cultural, o Guia A – Festival Gastronômico Delivery terá foco especial na solidariedade em tempos de pandemia. Com a venda de cada prato cadastrado, parte do valor será destinado a compra de alimentos para famílias em situações de vulnerabilidade em Cachoeiro.

O AQUINOTICIAS.COM criou uma cota solidária para empresas privadas que quiserem apoiar o projeto e parte destes valores também será convertido em cestas básicas.

Lives

A noite desta sexta-feira (28) foi a estreia da série das seis lives musicais que compõem a programação do festival. O cantor cachoeirense Fabiano Juffu, um dos maiores imitadores do Brasil, fez uma apresentação de cerca de duas horas, com grandes clássicos de seu repertório.

As lives serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do YouTube do AQUINOTICIAS.COM (/aquinoticiaspontocom), e televisionada pela REDE SIM TV, no canal 16.1, para todo o Espírito Santo. O comando da apresentação fica por conta do produtor Ramon Silveira e da digital influencer Débora Casagrande.

A atração desta semana será o músico Ronnie Silveira, que já passou por bandas baile como Badallados e All Night. Hoje, além de acompanhar outras bandas, tem uma carreira solo consolidada, inclusive com músicas autorais.

