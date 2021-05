Comandante geral da PM visita obras de melhorias no 9º BPM em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 54

O comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Cachoeiro de Itapemirim, tenente-coronel Fabrício Martins, recebeu neste sábado (1), a visita do chefe geral da PM do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, que esteve na unidade para acompanhar o desenvolvimento das obras de restruturação dos departamentos do 9º BPM. Um investimento de R$ 1.300.804,48.

Caus esteve com sua equipe na sede do núcleo militar que abrange as cidades de Cachoeiro, Castelo e Vargem Alta logo depois de participar da solenidade de entrega das novas viaturas que vão compor as frotas da PM na região Sul, que aconteceu em Guaçuí.

Serão feitas as reformas da rede elétrica, prédio dos alojamentos, prédio do comando, auditório, pátio, oficinas, sala de aula, departamento da Força Tática, construção da calçada cidadã, construção do muro em torno do batalhão e reforma da guarita. As companhias pertencentes ao 9ºBPM também receberão reformas.

Além desta aplicação, serão adquiridos ar-condicionado para o batalhão, sendo 23 aparelhos de 12.000 BTU e 25 aparelhos de 18.000 BTU para serem instalados nas edificações reformadas e nas companhias do 9º BPM.

