Casal de Goiás celebra casamento na pedra do Frade e a Freira no Sul do Espírito Santo

O casal Domênica Ferreira Nascimento e João Batista Marchetti Araújo, de Catalão, em Goiás, participou do programa SobreTudo desta segunda-feira (10), para falar sobre a celebração do casamento, realizada em um local inusitado e turístico do Sul do Espírito Santo: a pedra do Frade e a Freira.

“Nós tínhamos vontade de fazer uma coisa diferente e veio a pandemia, o que acabou facilitando a nossa escolha. A família do João é o Espírito Santo, de Jaciguá, mas pensamos em fazer só umas fotos. Marcamos com o fotógrafo para tirar as fotos. Tive a ideia de fazer uma cerimônia só nós dois, faríamos uma troca de votos. O João concordou comigo e à princípio seria tudo num dia só, mas pensamos que é muito cansativo fazer foto e a cerimônia em um dia só, e fomos amadurecendo essa ideia”, explica Domênica.

Segundo eles, foi difícil escolher o local. “Pensamos em fazer na praia. O Espírito Santo tem um monte de lugar lindo, e ficamos na dúvida de onde ir. Pensamos na Pedra Azul, mas o João é muito aventureiro e quis subir em algum lugar. Ele entrou em contato com a prima dele, a Fernanda, que ela sugeriu o Frade e a Freira, que é um lugar lindo. A Domênica ficou resistente, mas não exitou”, pontua João Batista.

“Três dias antes do casamento, pensamos em ter alguém para falar algumas palavras. Ler alguma passagem da Bíblia. Aí a Fernanda lembrou de um primo meu, o Giovane Matielo, que é ministro da Palavra, e ele topou na hora. Nossos familiares e amigos apoiaram nossa decisão”, continua.

Assista a entrevista completa!

