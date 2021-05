Casa & Decor: consultora de etiqueta ensina a montar mesa de café da manhã para o Dia das Mães

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 12

No próximo domingo (9), Dia das Mães, os filhos se preparam para surpreender e homenagear as mamães, e para ajudar com os preparativos, a colunista Lilian Nobre ensinou, no programa SobreTudo desta quarta-feira (5), como montar uma mesa de café da manhã.

Lilian ensina o passo a passo de como montar uma bandeja para o café da cama, para surpreender as mamães.

Assista ao vídeo completo!

