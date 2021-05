Carreta tomba na contramão e bloco de pedra cai na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 156

O motorista de uma carreta que levava um bloco de pedra teve ferimentos leves após tombar com o veículo às margens da BR 262, em Venda Nova do imigrante, na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo informações, o acidente aconteceu depois de o condutor perder o controle da direção, invadir a contramão e não conseguir manter e estabilidade do veículo, tombando.

De acordo com populares que ajudaram a socorrer o condutor, ele teve apenas lesões leves, e nenhuma outra pessoa ficou ferida. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para confeccionar a ocorrência.

Até o momento não há previsão sobre o destombamento do veículo e a retirada do bloco. No entanto, motoristas que forem trafegar pelo trecho, que fica no quilômetro 113, na altura de Camargo, devem redobrar a atenção, já que o trânsito segue parcialmente interditado.

