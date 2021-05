Campanha ‘Maio Amarelo’ busca conscientizar e prevenir acidentes de trânsito

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 42

O comandante da 4ª Cia do 9º Batalhão da Polícia Militar, tenente Lucas Egramphonte, falou no programa SobreTudo desta segunda-feira (3), sobre a campanha Maio Amarelo. O mês é dedicado à conscientização e prevenção dos acidentes de transito.

No fim de semana, foram registrados dois acidentes em Cachoeiro de Itapemirim, um grave em Jerônimo Monteiro e um atropelamento em Iúna. “Foi um fim de semana de contramão do que estamos vendo neste início de ano. Em um comparativo do início deste ano até março comparado ao mesmo período do ano passado, observamos uma redução no número de acidentes. Somamos 460 até o momento. Isso devido ao fluxo de pessoas que voltou a circular e o abrandamento das restrições”, explica.

“O condutor que dirige embriagado ainda é a principal causa dos acidentes. Falta a conscientização. A prevenção surte muito efeito. Em Cachoeiro, a maior cidade do Sul do Estado, temos pontos de bloqueio com focos em motociclistas, fluxo de veículos. Trabalhamos em várias frentes para colher o resultado”, continua.

Assista a entrevista completa!

