“Camilo Cola tinha um olhar de futuro”, conta ex-presidente da Findes

O ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, o empresário Lucas Izoton Vieira, em conversa com a reportagem do AQUINOTICIAS.COM, lembrou de uma conversa com o empresário e ex-deputado Camilo Cola, que faleceu neste sábado (29) aos 97 anos, onde passava sua visão de futuro e de empreendedorismo.

Lucas Izoton conta que em Agosto de 2011, quando Camilo Cola era deputado federal, aos 88 anos de idade, ligou pra ele de Brasília, numa sexta-feira à noite pedindo para que arranjasse um carro e motorista para no sábado apanhar mudas de Jatobá na rodoviária de Venda Nova, que havia adquirido para plantar na entrada de sua madeireira, a Serraria em Pindobas.

“Eu tinha a caminhonete da empresa, e disse que buscaria. Ainda assim ele recomendou: Onde você vai por as mudas? quem irá molhar? há risco de formigas cortarem? Etc… Um costume de perfeição e zelo que eram parte inseparáveis de suas características. Mas o mais importante, ele disse: Está vindo de São Paulo o Cláudio (engenheiro e paisagista), ele vai coordenar o plantio, vai dispor as mudas dos dois lados da via da entrada da Madeireira (se dissesse que era serraria, ele corrigia: é madeireira), elas irão crescer, me informaram que em 15 anos elas formarão um túnel onde nós iremos passar com nossos clientes e visitantes e quando passarmos do túnel eles tomarão aquele “susto” com aquela madeireira enorme, e deu risadas”, revela o empresário.

O ex-presidente da Findes lembra que ainda ao telefone ouvindo Camilo Cola fez uma conta rapidamente, somando a idade do fundador da Viação Itapemirim com os 15 anos para as árvores estarem grandes, o que daria 103 anos.

“Refleti: para os que têm fé e trabalham com objetivos nobres, o tempo é aliado, é amigo. Basta fazer bom uso enquanto o tiver, independe da idade. Cola tinha mais de 50 anos quando iniciou plantio de pinus nas fazendas, uma árvore conhecida pelo seu demorado desenvolvimento. Alguns diziam que ele estava plantando para os netos colherem. Ele me contou essa história há uns 30 anos, sentado numa cadeira na varanda da casa na Pindobas IV, e pediu se eu podia por uns dias, fazer coincidir os caminhões com madeira saírem juntos uns dos outros e transitarem de modo que as pessoas vissem que os netos já tinham iniciado a colheita”, relembra, ressalto que o sentido positivo era de mostrar que “quem planta, colhe”, para estimular os que justificavam não plantar porque demorava demais para colher.

Contando histórias

Quando era presidente da Findes, Lucas Izoton criou o evento “Contando histórias”, onde convidava pessoas acima dos 60 anos para contar a história social, política e econômica do Espírito Santo e de sua vida. Camilo cola foi um dos participantes desse evento.

“Ele sugeria para investirmos em algo que iria ter um grande valor agregado e dizia: sugiro que não se plante, por exemplo, eucalipto e pinos. Vamos plantar arvores nobres, mesmo que leve o dobro do tempo, pois ela valerá três vezes mais. Ele sempre dizia que tínhamos que apostar na agricultura, pois acreditava que o Brasil tinha grande potencial para investir na agropecuária e nas florestas”, destaca.

Sonho de um aeroporto

Camilo Cola tinha o sonho de fazer um aeroporto com pista de 2 km na Fazenda Pindobas IV, na BR 262, mas por questões burocráticas, o projeto não saiu do papel.

“Sobrevoei o local onde ele queria a pista, mas disse que havia um problema que era um morro que atrapalharia as decolagens. Ele me disse: eu derrubo o morro! Eu disse a ele que era um morro muito alto, que daria a grosso modo de 5 a 10 milhões de metros cúbicos de terra e pedras. Camilo começou a fazer as contas de cabeça e chegou a conclusão de que se colocasse x máquinas trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, conseguiria derrubar o morro e assim faria a pista do aeroporto. E deu ordens para que seu gerente começasse no dia seguinte as obras da pista”, conta Lucas Izoton.

O ex-presidente da Findes alertou que o processo era muito burocrático por esbarrar nas leis ambientais. “Contei para ele que não era tão simples, pois eram necessárias as licenças ambientais o que levaria anos para se obter. Daí ele pediu mais informações e estudos e não houve viabilidade para a realização desse sonho”.

Homenagem

Lucas Izoton, que é proprietário do Espaço Villaggio, em Pedra Azul, em Domingos Martins, construiu parte do empreendimento em homenagem ao Camilo Cola.

“Fizemos um espaço todo com madeiras de pinos, pinos que era dele (Camilo Cola). Ele esteve lá, gostou muito, viu os pergolados, o piso. Fiz um barril que era uma homenagem dupla, ao vinho e aos pinos que eram plantado por ele, que era um visionário”.

