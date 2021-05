Cachoeiro se aproxima dos 24 mil infectados por coronavírus neste domingo (23)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 145

Cachoeiro de Itapemirim pelo segundo dia consecutivo não registrou óbitos pela Covid-19 neste domingo (23), e permanece com 506 vítimas segundo a atualização diária do Painel Covid-19 do Governo do Estado.

Os dados mostram que 21 pessoas testaram positivo para o coronavírus, totalizando 23.900 infectados pela doença. A taxa de letalidade no município permanece em 2,1% e o número de curados é de 22.712.

Os bairros com mais casos e óbitos são Vila Rica (955 casos e 17 mortes), Zumbi (840 casos e 22 mortes), Gilberto Machado (796 casos e 6 mortes), Aquidaban (764 casos e 35 mortes) e o distrito de Vargem Grande de Soturno (617 casos e 8 mortes).

