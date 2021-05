Cachoeirenses podem agendar online vacina para pessoas acima de 60 anos

Por Redação - Redação 55

Neste sábado (1º), a partir das 8h, estará aberto, novamente, o agendamento on-line de vacina contra Covid-19 para o público de 60 a 64 anos em Cachoeiro. Desta vez, também poderão fazer a marcação pela internet idosos acima dessa faixa etária que não conseguiram tomar a primeira dose anteriormente, seja por terem apresentado sintomas gripais durante as outras fases da campanha ou por outros motivos.

A vacinação ocorrerá nas próximas segunda (3) e terça-feira (4), em dez Unidades Básicas de Saúde (UBS). A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu, nesta sexta-feira (30), 1.979 doses direcionadas a esse público, número suficiente para contemplar as demais pessoas de 60 a 64 anos no município que ainda não se vacinaram.

Para agendar, será preciso entrar no site www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacovid19 e fazer um cadastro com informações básicas. Durante o agendamento, o usuário terá que escolher a unidade e o dia para se vacinar, dentre os disponíveis – o horário aparecerá automaticamente.

Ao final do procedimento, será emitido um comprovante, que deverá ser mostrado no momento da vacinação – seja impresso, por foto de celular, print de tela, etc. Os demais documentos exigidos na hora de se vacinar são: documento de identidade com foto; cartão de vacina; cartão do SUS ou CPF.

“Esta é a quinta vez que abrimos agendamento para idosos de 60 a 64 anos, seja pela internet ou por telefone. Na última semana, a procura pela vacina por pessoas dessa faixa etária teve uma queda considerável, e agora teremos doses suficientes para todos – inclusive, pretendemos alcançar quem está acima dessa faixa etária e não conseguiu se vacinar antes. É fundamental que toda a população fique atenta à campanha de imunização, para que todos se vacinem no devido tempo e nós possamos avançar no combate à pandemia”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Segunda dose

Cachoeiro recebeu, ainda, mais doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para aplicar a segunda dose em idosos de 80 a 89 anos. Para esse público, não há necessidade de agendamento – basta procurar a unidade mais próxima na data marcada no cartão de vacinas.

Também receberão a segunda dose na próxima semana pessoas de 70 a 74 anos acamadas. Nesse caso, as próprias Unidades Básicas de Saúde entrarão em contato com as famílias para agendar a vacinação.

Professores e forças de segurança

Além disso, foram encaminhadas ao município mais doses para dar continuidade à imunização em profissionais das forças de segurança e salvamento e da área de educação. Os profissionais que estiverem nas listas encaminhadas pelo governo estadual serão comunicados individualmente.

A Prefeitura de Cachoeiro segue o planos nacional e estadual de imunização e realiza diferentes estratégias para vacinar a população, a partir do número de doses disponibilizadas. Até o momento, já foram aplicadas 53.089 doses em cachoeirenses, somando primeiras e segundas (dados até a tarde de 30/04). A evolução da vacinação pode ser acompanhada pelo portal www.cachoeiro.es.gov.br/covid19. Os dados da imunização são atualizados às quartas e sextas-feiras.

Dúvidas sobre a vacinação podem ser esclarecidas por meio da página www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacao.

