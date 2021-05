Cachoeirense faz ‘vakinha’ online para realizar cirurgia de prótese de quadril

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 107

Advertisement

Advertisement

A família da cachoeirense Maria Das Graças Pazetto Rangel, 63 anos, está realizando uma ‘vakinha’ online para arrecadar recursos e ajudá-la a aliviar as dores intensas provocadas pela artroplastia total de quadril – uma lesão crítica na articulação e que só pode ser resolvida com a colocação de uma prótese.

Continua depois da publicidade

A primeira operação, realizada em 2011, foi conseguida junto a justiça, porém este novo procedimento não pode ser acatado devido a demora no julgamento dos processos jurídicos, e também em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Porém, desde 2018, as dores voltaram com intensidade, só que desta vez no lado esquerdo do quadril limitando a locomoção. Desde então esperar deixou de ser uma opção viável logo após ser diagnosticada com artroplastia total de quadril, necessitando de um novo procedimento cirúrgico.

“Sete anos após a primeira cirurgia comecei a sentir dores novamente, mas foi intensificando com o passar do tempo. O ortopedista avaliou sendo o mesmo problema no quadril, porém agora sendo necessário o procedimento para o lado esquerdo”, explica.

Continua depois da publicidade

Natura de Vargem Grande de Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, e atualmente residindo com seu marido e a filha em Vila Velha, eles decidiram abrir uma vakinha virtual no nome Maria Pazetto, onde terá o PicPay @mariapazetto, o PIX na chave 01525861727 e a conta do Banco do Brasil 17.345-2, agência 83-3.

“Decidimos conversando com amigos queridos que nos motivaram a buscar essa ajuda solidária, uma vez que não conseguiríamos sozinhos levantar todo o valor para que em menor tempo possível essa cirurgia fosse viabilizada.

“Então decidimos contar a história para que mais pessoas pudessem conhecer e assim, quem sabe, se mobilizar em ajudar”, afirma.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O orçamento final é no valor de R$ 38.000,00, e envolve médico, equipe, prótese de quadril, dias na enfermaria e UTI, além das sessões de fisioterapia que será necessário para a recuperação. A cirurgia de artroplastia total do quadril é feita para troca da parte óssea diagnosticada com coxartrose por uma prótese total de quadril não acimentada.

“O doutor Juliano Paradela conseguiu em nosso nome negociar uma excelente condição para nos ajudar na aquisição da prótese que será a parte mais cara. Ao total, chegamos a um orçamento de R$ 30 mil. Sendo necessário ainda o pós-operatório para as tratativas das sequelas e recuperação. Ao final chegamos a um orçamento de R$ 35.000,00. Só uma observação, que no site consta o valor de 38 mil, pois cobra 6,4% sobre o valor arrecadado e R$0,50 de cada doação”, completa.

A boa notícia é que após a intervenção cirúrgica há grandes chances de voltar a ter uma vida normal, sem dores ou limitações de movimento.

“É por isso que hoje estou aqui lutando com as forças que ainda me restam e contando com os amigos de coração para enfrentar tudo isso e não sentir mais essas dores que me acompanham 24h por dia, me impedindo de me locomover, sorrir e de ser feliz”, finaliza.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].