Bombeiros trabalham para identificar causa de incêndio em ferro-velho de Cachoeiro

As equipes do Corpo de Bombeiros aturam durante toda a madrugada resfriando pontos quentes, após incêndio destruir um ferro-velho no bairro Campo Leopoldina em Cachoeiro de Itapemirim na noite desta sexta-feira (28). O fogo teve início por volta das 20h e só foi controlado às 23h.

Nesta manhã, as equipes faziam o rescaldo, fase do serviço de combate a incêndio em que se localizam focos de fogo escondidos ou brasas que poderão tornar-se novos focos.

As chamas destruíram veículos, peças e a danificou a estrutura do imóvel. As causas ainda não foram esclarecidas.

