Bandidos rendem funcionários e roubam carne, cerveja e veículo em mercado no Sul do ES

Três homens armados renderam quatro funcionários de uma mercearia que fica em Patrimônio do Ouro, interior de Castelo, na noite desta sexta-feira (14). Eles fugiram levando um Volkswagen Gol Special, computadores, 30 quilos de carne, fardos de cerveja latão, 50 quilos de arroz e até caixas de bombom.

À polícia, as vítimas contaram que foram surpreendidas pelos bandidos quando se preparavam para fechar o comércio, por volta das 18h. Os criminosos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, fizeram os trabalhadores reféns, enquanto o quarto envolvido que estava dentro de um automóvel dava cobertura.

Dois suspeitos foram até a residência do proprietário, que fica anexa ao mercado, no entanto, como não havia ninguém na casa, arrombaram a porta e reviraram o imóvel.

Um familiar do dono da mercearia chegou no momento do crime e foi rendido pelos bandidos, que o ameaçaram e o agrediram para que ele contasse onde ficava o suposto cofre com dinheiro e objetos de valor da família.

Segundo os funcionários, como não localizaram o que procuravam, o trio fugiu em veículo que parecia ser um Hyundai HB20, cerca de duas horas depois, levando os produtos do estabelecimento e alguns objetos.

Policiais militares foram acionados e iniciaram buscas pela região logo após o crime, mas os criminosos não foram encontrados. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para ser investigado.

