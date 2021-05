Autoridades capixabas cobram celeridade na duplicação da BR 101 no ES

Por Redação - Redação 21

Na manhã desta segunda-feira (17), representantes do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e do setor produtivo se reuniram no Palácio Anchieta para alinhar ações coordenadas para cobrar do Governo Federal e da concessionária da BR 101 – ECO 101 -, no Estado, celeridade nas obras de duplicação da rodovia.

O governador Renato Casagrande se reuniu com o deputado estadual Marcelo Santos (presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia), os deputados federais Da Vitória e Ted Conti (Presidente da Comissão Externa de Fiscalização da BR 101 da Câmara dos Deputados), a presidente da Findes, Cris Samorini e os Secretários de Estado Gilson Daniel (Governo) e Fábio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura).

“Vamos fazer reuniões conjuntas com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), ministro Tarcísio (de Freitas, ministro de Infraestrutura) para mostrar a importância dessa obra e o prejuízo que está dando ao Estado. Precisamos cobrar um posicionamento, respostas para que possamos acelerar as obras de duplicação desta rodovia que estão lentas demais”, comentou o deputado estadual Marcelo Santos.

Presidente da Comissão de Fiscalização, o deputado Ted Conti reforçou que diante da negativa da concessão da licença ambiental referente ao trecho da BR que corta a reserva florestal de Sooretama, tem trabalhado alternativas junto a concessionária e os órgãos para resolver o impasse.

Coordenador da bancada capixaba, o deputado federal Da Vitória destacou que os parlamentares do Espírito Santo estão unidos para cobrar uma solução quanto ao licenciamento ambiental no trecho Norte da BR-101 com o desmembrado do processo. “O deputado Ted Conti tem liderado nossos parlamentares nesse trabalho por meio da Comissão Externa. Vamos solicitar audiência com o ministro Tarcísio Freitas, a ANTT, o IBAMA e a concessionária para colocar na mesa as soluções para o problema. O morador da região Norte do Estado não pode mais esperar para ver a duplicação ser iniciada de forma definitiva”.

