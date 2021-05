Associação de Burarama, em Cachoeiro, ganha título de utilidade pública estadual

Por Redação - Redação 44

A Associação de Moradores de Burarama (AMB), localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, acaba de ser declarada de utilidade pública estadual. A Lei nº 11.294, publicada pelo Governo do Estado no Diário Oficial, é originada no projeto do deputado estadual Sergio Majeski (PSB).

“Essa chancela reconhece e valoriza as atividades da associação e amplia a possibilidade para captação de recursos públicos destinados à manutenção e ampliação de trabalhos de interesse coletivo”, destaca Majeski.

Fundada em 1995, a AMB atua no cenário social e cultural do distrito de Burarama e região, localizado na área rural do município. As principais atividades estão relacionadas à realização de obras e reparos na comunidade, na compra de medicamentos, no pagamento de exames médicos para pessoas carentes e na viabilização de palestras gratuitas sobre saúde.

Outras frentes de atuação incluem o apoio ao Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – o Cine.Ema, realizado no distrito e aberto ao público, com oficinas culturais de formação em audiovisual; à Festa da Colonização Italiana de Burarama; ao Projeto das Meninas Bordadeiras de Burarama; e ao Café Amigo com os Idosos, por exemplo.

