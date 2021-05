“As frentes frias serão mais frequentes neste ano no Brasil”, diz meteorologista

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 21

Advertisement

Advertisement

O meteorologista brasileiro e pesquisador da Universidade Federal do Alagoas, professor Luiz Carlos Molion explicou sobre as mudanças climáticas no programa SobreTudo desta segunda-feira (17), e contou a previsão para o inverno no Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Os estudos do professor apontam que as mudanças climáticas vão em direção ao resfriamento global, não ao aquecimento. “O resfriamento não é imediato. Ele é gradual, paulatino. Os oceanos tem uma capacidade de armazenamento de calor muito grande e para perder calor que venha a ser reproduzido numa queda média de 0,3ºC 0,4ºC, não é uma nova era glacial, e sim um resfriamento. Isso vai acontecer gradualmente”, explica.

Segundo o professor, os invernos deste ano. Na realidade as águas do pacífico ficaram frias, mas não se configurou de fato uma La Nina. A atmosfera também tem que se acoplar e não houve acoplamento. Não tivemos no Brasil o impacto que se espera de um La Nina, que é excesso de chuva no Norte e Nordeste e seca no Sul e Sudeste. No Espírito Santo não teria muito problema”, continua.

Assista a entrevista completa!

Continua depois da publicidade

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].