As 5 melhores edições do PES

A Konami fez mudanças abrangentes em sua série de jogos PES, a fim de manter sua posição no mercado de jogos virtuais. A empresa reinventou o jogo para agradar seus consumidores.

Como essas mudanças garantiram um crescimento constante da adoração e progresso na qualidade da franquia Pro Evolution Soccer – apesar de nem todas as edições do jogo terem sido tratadas com a mesma aprovação e apreciação – o jogo fez uma série de mega-tie-ups com vários times como a Juventus e outros para oferecer aos seus consumidores a melhor experiência de futebol.

Com a ajuda da autora Luiza Lima Correia (veja o perfil dela aqui ), especialista em futebol, resolvemos fazer uma lista com as melhores edições de PES que já estiveram no mercado.

Vamos então à lista:

5 – PES 5

O PES pro vou ser a melhor opção em relação ao FIFA quando se trata de realismo, liberdade para passar e chutar e para explorar os atributos individuais dos jogadores.E podíamos ver isso com perfeição no PES 5 também.

Embora o ritmo do jogo como um todo tenha sido desacelerado, ele se tornou excepcionalmente físico. O PES 5 marcou o fim dos dias em que os jogadores tinham que esperar que seus oponentes perdessem a posse, o jogo tornou-se mais competitivo e deu aos jogadores a oportunidade de ir para cima de seus adversários para cada roubada de bola.

O que mais chamou a atenção nesta edição foi o encorajamento para os jogadores fazerem jogadas pelo meio, ao invés de ficar só indo pelas laterais do campo. Essa mudança resultou em um jogo com mais desafios não só para jogadores novatos, como também para aqueles que já eram mais experientes na franquia.

4 – PES 2013

Tentando reencontrar a sua identidade no mercado, uma vez que ambos os PES 11 e 12 não viraram sucesso entre os jogadores devido a alguns problemas na intensidade do jogo e também no ataque.

Então veio o PES 2013, combinando todos os fatores que faltaram nas edições anteriores com um grau insano de precisão, corrigindo o ritmo e dando aos jogadores uma quantidade enorme de controle sobre a bola. Um recurso denominado chamado de PES Full Control foi introduzido nesta edição, com o objetivo de Dara o jogador mais controle em relação ao passe e recebimento da bola.

Este recurso focou em dar ao jogador a capacidade de colocar a bola exatamente onde ele ou ela queria, ou seja, em qualquer:

altura velocidade direção

A Konami deu aos jogadores mais controles sobre os companheiros de equipe também, fazendo com que os jogadores se separassem do oponente marcando-os durante arremessos laterais, por exemplo.

3 – PES 4

Uma série de fatores fez do PES 4 uma edição incrível, anos-luz à frente de seus concorrentes da época.

Uma das atualizações mais revolucionárias foi a capacidade de experimentar cobranças de falta para marcar gols de qualidade. Além disso, teve a disponibilidade de um segundo batedor da falta.

A Konami acertou em cheio a velocidade e fluidez do jogo. Tudo ficou muito mais natural e espontâneo que seus concorrentes na época.

2 – PES 2017

A experiência online se tornou uma arma crucial para competir com o recurso de destaque do ano da FIFA, ou seja, o modo de história. O jogo apresentou várias melhorias, especialmente com Defensive AI.

Os goleiros foram retrabalhados de maneira significativa e obrigatória, oferecendo uma defesa mais realista contra os escanteios e chutes que podem ser defendidos. Mergulhos baixos com uma mão, bloqueios instintivos com uma única perna e uma presença mais proeminente e autoritária nas bolas altas, tornavam os goleiros um recurso confiável.

Os esforços da Konami com PES 2017 foram um indicador claro do fato de que a Konami não estava pronta para ceder o controle do campo virtual para a FIFA.

1 – PES 2020

Uma das versões mais recentes do jogo e que chegou no mercado com um estrondo. Foi aqui que começaram a chamar essa franquia oficialmente de eFootball e, consequentemente, virou mais do que só um jogo de videogame, mas também um esporte.

Uma das melhorias mais evidentes é a qualidade gráfica do jogo. Os movimentos e rostos dos jogadores nunca estiveram melhores. Cristiano Ronaldo e Leo Messi movimentavam-se quase como os seus homólogos ao vivo.

E isso não acontecia apenas com os grandes jogadores, mas mesmo com aqueles que jogavam por times intermediários. Eles foram perfeitamente mapeados no PES 2020.

Além disso, a Master League – que havia sido deixada de lado durante um bom tempo – foi reformulada, tornando-se mais uma opção de bastante interesse dos jogadores.

