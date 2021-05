Após ter veículo incendiado em Cachoeiro, proprietária acredita em furto de gasolina

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 95

Advertisement

Advertisement

Uma moradora do bairro Maria Ortiz foi surpreendida por vizinhos na manhã desta quarta-feira (19) depois de eles avisarem para ela que seu veículo – um Fiat Palio Weekend que estava estacionado na rua Bernardo da Almeida – havia sido incendiado.

Continua depois da publicidade

Roseane Bósio, proprietária do carro, e os moradores do entorno acreditam que suspeitos tenham tentado furtar a gasolina do veículo e provocaram o fogo na tentativa. Bombeiros foram acionados por volta das 4h30 e extinguiram as chamas.

1 de 3

Rose conta que ficou muito abalada ao receber a notícia. “Quanta maldade meu Deus! Não consegui ir lá para olhar ainda. Estou muito nervosa e aos prantos. ”.

Ela está aguardando a chegada dos irmãos para ir até a delegacia do município registrar a ocorrência. A mulher está em contato com comerciantes da região que tenham câmeras de segurança em seus estabelecimentos e que podem ter registrado a ação.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].