Após perseguição na BR, PM detém homem com rifle em Itapemirim

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 94

Um homem foi detido neste sábado (1º) com um rifle calibre 32, após uma perseguição de cerca de quatro quilômetros na BR-490, em Itapemirim. A ação teve início na altura do bairro Brejo Grande do Norte, na saída da rodovia, e durou até a localidade de Canaã.

De acordo com informações dos militares, a guarnição percebeu um motociclista que estava carregando uma grande caixa de madeira na garupa da moto, que tinha um formato pouco comum e por estar sendo transportada em uma motocicleta de maneira acentuada.

Em um ponto estratégico da via, os policiais deram comando de abordagem, o que não foi obedecido, dando início à perseguição, na altura do posto RK, em Graúna.

O acompanhamento tomou destino a Canaã, porém em determinado ponto da estrada, o piloto adentrou em um pasto que estava arado e acabou caindo. Após buscas com o suspeito não foi encontrado nada ilícito. No entanto, quando vistoriado o caixote de madeira estava dentro o rifle da marca Rossi, calibre 22, com uma luneta e lanterna para prática de caça, além de um pote contendo 10 munições do mesmo calibre.

Aos militares, o suspeito relatou que em sua residência haviam mais munições. Chegando ao local, em contato com seu pai, o mesmo entregou um potinho contendo mais 15 munições do mesmo calibre, que pertencia ao filho, totalizando vinte e cinco munições intactas.

A motocicleta ficou na responsabilidade de um primo do acusado, que se comprometeu a guardar o veículo. Todo o material foi apreendido e o suspeito foi conduzido para a 9ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Itapemirim.

