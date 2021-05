Após onda de furtos, Câmara Municipal cria comissão para monitorar violência no interior de Cachoeiro

Por Redação - Redação 18

Por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Brás Zagotto (PV), a Câmara Municipal criou nesta semana a Comissão Especial destinada ao acompanhamento, monitoramento e enfrentamento à violência na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim.

A comissão é composta pelos vereadores Alexandre de Itaoca (PSB), Silvinho Coelho (Republicanos), Leo Cabeça (PDT), Paulo Grolla (PSB), Alexandre Maitan (DEM) e Arildo Boleba (PDT), ambos moradores do interior da cidade e acompanham de perto as queixas dos moradores.

“Recebemos na Câmara, recentemente, a visita do presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes, junto com Edmilson Moulin, que protocolaram um ofício pedindo a criação desta comissão, porque os proprietários rurais não aguentam mais tantos furtos que estão acontecendo nas residências e em suas colheitas. Os moradores não sabem mais o que fazer. Trabalham o ano todo e vem bandos de 10, 15 ladrões e levam as sacas de café. Situações como essa já foram relatadas aqui na tribuna da Câmara diversas vezes também pelos vereadores. Estamos criando essa comissão como resposta a todos eles, para cobrar dos órgãos competentes segurança para nossos 10 distritos e mais de 90 localidades”, explica Brás.

A Comissão Especial poderá promover reuniões, audiências públicas, convocar agentes públicos e privados envolvidos no combate à violência na zona rural, solicitar assessoramento de técnicos especializados da administração municipal para promover estudos, diligências, eficiência e eficácia dos serviços de segurança pública, solicitar providências da Secretaria Municipal e Estadual de Segurança Pública, juntamente com o apoio do Poder Judiciário, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Tem duração de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período se os membros acharem necessário.

