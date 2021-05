Após 27 anos juntos, Bill e Melinda Gates anunciam divórcio

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 35

Depois de 27 anos juntos, Bill Gates e Melinda Gates anunciaram, nesta segunda-feira (3), que irão se divorciar. O comunicado, publicado no Twitter, foi assinado por ambos. Eles estão juntos desde 1994 e têm três filhos: Jennifer Katharine Gates, hoje com 25 anos, Rory John Gates, com 21 anos, Phoebe Adele Gates, com 18 anos.

“Depois de muita reflexão e esforço em nosso relacionamento, tomamos a decisão de terminar o casamento. Durante os últimos 27 anos criamos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha ao redor do mundo para que todas as pessoas possam levar uma vida saudável e produtiva”, informaram.

