Anchieta inicia campanha para recolher lixo eletroeletrônico

A Prefeitura de Anchieta, por meio da secretaria municipal do Meio Ambiente (Seman), promove a 7ª campanha de recebimento do lixo eletroeletrônico. Ela acontecerá entre os dias 31 de maio e 02 de junho, das 09 às 16 horas, em frente à sede da Prefeitura.

Devido a pandemia provocada pela Covid-19, a Seman orienta que as pessoas devem utilizar máscara de proteção facial no momento da entrega do material no ponto de recolhimento.

A prefeitura é proibida por lei de realizar a coleta porta a porta e destinação desse material. Mas pode realizar acordos setoriais e parcerias para apoiar e promover campanhas de recolhimento voluntário, onde as pessoas levam e entregam os materiais em pontos de coleta, para serem destinados adequadamente, assim como acontece nesta campanha.

De quem é a responsabilidade pela destinação dos REE?

Esse tipo de resíduos se insere na Logística Reversa. A responsabilidade pela destinação adequada é dos fabricantes, comerciantes, importadores e consumidores. O consumidor devolve ao comércio, que deve providenciar a devolução ao fabricante para o envio à reciclagem ou aterro industrial.

Porque destinar corretamente o lixo eletroeletrônico?

A sucata eletrônica possui mais de 20 tipos de componentes que podem ser extremamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Chumbo, Mercúrio, cádmio e arsênico são alguns dos metais pesados presentes no lixo eletrônico sendo altamente prejudiciais à saúde humana.

Esses resíduos não devem, em hipótese alguma, ser depositados diretamente na natureza, pois contamina a água, o solo, podendo afetar os lençóis subterrâneos responsáveis por mais de 90% da água que bebemos. Também, não se deve descartar resíduos eletroeletrônicos na rua ou junto ao lixo comum, pois essa atitude pode acarretar problemas ambientais e contaminações diversas.

Quais resíduos poderão ser entregues durante a campanha?

Eletrônicos:

Notebooks, monitores, TV’s LCD e LED, roteadores, tablets, netbooks, DVD, Nobreak, Baterias de Nobreak, estabilizadores, fios e cabos, CPU’s (placas de circuito impresso, HD, memória, Fonte, processador, drive), celulares, todas as placas de circuito impresso, modens, teclados, mouses, servidores, centrais telefônicas, rádio comunicadores.

Eletrodomésticos :

Aparelhos de ar condicionados, máquinas de lavar, coock tops, geladeiras, fogões, micro-ondas, forno elétrico e ferro de passar roupa, misteira, batedeira, liquidificador, espremedor de suco, panela elétrica, mixer, torradeira, multiprocessador. Secador de cabelo, chapinha, entre outros.

OBS 1: Só serão recebidos os materiais inteiros, ou seja, não podem ser entregues apenas as carcaças de material previamente desmontado.

OBS 2: Não serão recebidos Lâmpadas, pilhas, baterias, tudo de imagem, cartuchos e tonners.

Informações: (28) 3536-1867

