Anchieta aumenta segurança na área rural durante colheita de café; veja dicas para evitar furtos e roubos

Por Redação - Redação 20

Em todo o Espírito Santo, no mês de maio é iniciada a colheita do café conilon, um dos principais produtos do agronegócio capixaba. Nesta época, a procura por mão de obra nas lavouras é redobrada e há uma maior circulação de pessoas nas áreas rurais. Isso significa que a preocupação com a segurança também deve aumentar. Em Anchieta, a prefeitura criou a Operação Safra, com propósito de garantir a segurança no interior por meio de uma parceria entre a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal.

