Amunes, Ufes e Justiça discutem produção de mudas para reflorestamento de áreas do Rio Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 9

Para discutir a garantia da preservação do Rio Itapemirim, que corta 17 cidades do Sul do Espírito Santo e nasce no Caparaó, o promotor de Justiça Wagner Eduardo Vasconcellos se reuniu com o presidente da Associação de Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho e com representantes da Universidade Federal do ES (Ufes) para definirem juntos sobre a criação de viveiros florestais e a produção de mudas destinadas ao reflorestamento das áreas que margeiam o afluente.

A reunião contou, ainda, com a participação do dirigente do Centro de Apoio do Meio Ambiente (Caoa), promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, e da equipe técnica da unidade.

O curso d’agua abrange as cidades de Alegre, Atílio Vivácqua, Conceição do Castelo, Castelo, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Muqui, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Itapemirim, Cachoeiro do Itapemirim, Marataízes e Iúna (todos no estado do Espírito Santo) e Lajinha (em Minas Gerais).

A proposta é que os municípios se organizem por meio de um consórcio para viabilizar financeiramente a manutenção de um viveiro central na Ufes de Jerônimo Monteiro e estabeleçam viveiros municipais ou regionais.

Com isso, a universidade dará o apoio técnico-científico para produção das mudas, garantindo qualidade genética e fitossanitária e promover capacitação e educação ambiental, para consolidar a Rede de Viveiros Florestais. A equipe do Caoa participa da iniciativa auxiliando na implementação do projeto e no alinhamento institucional.

O projeto está em consonância com o Código Florestal, que atribui aos proprietários rurais obrigações legais de reflorestamento, e com o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, que dispõe justamente sobre as metas de reflorestamento destinadas a garantir segurança hídrica para população.

Ficou definido que a próxima reunião para tratar do tema terá a participação da Amunes, da Ufes, de prefeitos, secretários municipais de Meio Ambiente e procuradores-gerais dos 17 municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, além de integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, do Pacto Pelas Águas, Messes Região Sul, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e dos coordenadores do Projeto Reflorestar da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama) e da ONG Caminhadas e Trilhas.

