Amor ao próximo: ES registra doação mais de 1,3 mil litros de leite humano para bebês prematuros

Por Redação - Redação 11

Entre os dias 19 e 25 de maio, acontece a Semana Estadual de Doação de Leite Humano. Por conta da pandemia de Covid-19, as comemorações, em sua grande maioria, serão realizadas de forma on-line e têm como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância dessa ação e incentivar a solidariedade que pode salvar vidas.

De janeiro a abril deste ano, foram coletados 1.374 litros de leites, que atenderam mais de 703 recém-nascidos internados Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Estado. Ao todo, foram 896 doadoras. No mesmo período de 2020, foram 825 doadoras, 1.156,4 litros coletados e 556 bebês atendidos.

Com relação às visitas domiciliares para recolher o leite doado, foram realizadas, no primeiro quadrimestre deste ano, mais de 2 mil atendimentos. Já no mesmo período de 2020, foram 1.695. A coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança da Secretaria da Saúde (Sesa), a pediatra Edna Vaccari, destaca a importância da doação do leite materno e que todos os profissionais envolvidos nesse processo estão devidamente equipados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

“A amamentação fortalece o vínculo da mãe com o bebê, melhora a saúde da mulher, promove o crescimento e desenvolvimento saudável da criança, além de ser a forma mais efetiva de combater a mortalidade infantil. Vale destacar, que todas as equipes de atendimento dos bancos de leite estaduais estão devidamente treinadas e seguem todos os protocolos para evitar o contágio pela doença. Com isso, as mães ficam mais seguras no momento de realizar a sua doação”, ressalta.

A coordenadora explica que para ser doadora, é necessário se enquadrar em alguns pré-requisitos. “A mãe precisa apresentar excesso de leite, ser saudável e não usar medicamentos que impeçam a doação e se dispor a ordenhar. Para ser doadora, basta entrar em contato com o banco de leite mais próximo e receber as orientações”, diz.

Programação

A abertura da Semana Estadual de Doação de Leite será realizada, nesta quinta-feira (20), em formato on-line, às 10h, e tem como temática “Doação de Leite Humano: A pandemia trouxe mudanças, a doação traz esperança”. Na ocasião, serão apresentadas as ações dos Bancos de Leite Humano (BLH) estaduais e será realizada uma homenagem às mães doadoras referenciadas no BLH, que receberão certificados de forma virtual.

Como se preparar para retirar o leite humano?

– O leite deve ser retirado depois que o bebê mamar ou quando as mamas estiverem muito cheias.

– Para retirar o leite é importante seguir algumas recomendações que fazem parte da garantia de qualidade do leite humano distribuído aos bebês hospitalizados:

1- Escolha um lugar limpo, tranquilo e longe de animais;

2- Prenda e cubra os cabelos com uma touca ou lenço;

3- Evite conversar durante a retirada do leite ou utilize uma máscara ou fralda cobrindo o nariz e a boca;

4- Lave as mãos e antebraços com água e sabão e seque em uma toalha limpa.

Onde doar?

– Hospital das Clínicas (referência do Estado)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.355, Maruípe.

Contato: (27) 3335-7515 / (27) 33357424

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba)

Horário de funcionamento: de domingo a sábado, das 7h às 18h (inclusive nos feriados).

Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha.

Contato: (27) 3636 3151.

E-mail: [email protected]

Obs.: No período de enfrentamento à pandemia da Covid-19, o horário de atendimento está restrito das 8h às 17h.

– Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPM)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Endereço: Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória.

Contato: (27) 3636-6568

– Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

Horário de funcionamento: de segunda a segunda-feira, das 7h às 19h.

Endereço: Rua Anacleto Ramos, 55, Bairro Ferroviários.

Contato: (28) 3521-6199 ou (28) 35266219

E-mail: [email protected] /[email protected]

– Hospital e Maternidade São José

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Endereço: Ladeira Cristo Rei, Centro, Colatina.

Contato: (27) 2102-2144

E-mail: [email protected] / [email protected]

– Santa Casa de Misericórdia

Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira, das 7h às 16h.

Endereço: Rua Dr. João dos Santos Neves, 143, Vila Rubim, Vitória.

Contato: (27) 3212-7246

E-mail: [email protected]

– Pró Matre (Posto de Coleta de Leite Humano).

Horário de funcionamento: de segunda a segunda-feira, das 07h às 19h.

Endereço: Avenida Vitória, 119, Ilha de Santa Maria, Vitória.

Contato: (27) 3025-0230

