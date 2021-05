Alexandre Garcia se desentende ao vivo com apresentador e ameaça deixar CNN: “Não sei se a gente volta”

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 237

O comentarista Alexandre Garcia se desentendeu com o apresentador Rafael Colombo durante o quadro CNN Liberdade de Opinião, no telejornal CNN Novo Dia, na manhã desta quinta-feira (6). Assista no final da matéria!

Alexandre Garcia teve uma “pane” ao vivo após ser contestado por Rafael e ameaçou deixar a emissora.

O comentarista havia defendido o presidente Bolsonaro, apoiando a fala do chefe do Executivo nacional sobre baixar decreto proibindo medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos para limitar a circulação de pessoas e frear a propagação da Covid-19. “É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”, endossando que isso está previsto no inciso XV do artigo 5º da Constituição Brasileira.

Colombo questionou Alexandre Garcia citando o mesmo, que assegura ao brasileiro a “inviolabilidade do direito à vida”. “Mas na Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida?”, perguntou.

O comentarista ficou durante 12 segundos em silêncio. Rafael acreditou que havia um problema de comunicação e se despediu de Garcia: “Valeu, Alexandre, a gente volta a conversar amanhã!”. De imediato, Alexandre mostrou sua insatisfação: “Não estou sendo entrevistado.

O apresentador então reagiu de forma educada: “Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido”. Então o comentarista se despediu ameaçando sair da CNN Brasil: “Não sei se a gente volta”.

Assista

A cena mais constrangedora do dia: pic.twitter.com/VqUkk74Yr9 — Vitor de Lucca 💉 (@vitor_dlucca) May 6, 2021

