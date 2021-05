Acisg apresenta o projeto Comércio Mais Seguro em Guaçuí

Por Redação - Redação 6

A apresentação do projeto “Comércio Mais Seguro, juntos somos mais fortes”, aconteceu na tarde desta terça-feira (11), na sede da Associação Comercial, Agronegócios, Industrial e de Serviços de Guaçuí (Acisg), e teve o objetivo de inibir crimes contra os comerciantes de Guaçuí com a adoção de várias ações cooperativas entre o poder público, comerciantes e polícias Civil e Militar.

Segundo o presidente da Acisg Elias Carvalho, melhorar o patrulhamento nas áreas comerciais e criar um veículo de comunicação entre empresários e forças policiais, é uma das soluções para inibir e, quem sabe a médio prazo, extinguir ações criminosas contra comércios na cidade.

“Vejo muitas reclamações sobre comércios sendo arrombados, e nós precisamos dar jeito nisso e parar de ficar cobrando um ao outro, chega uma hora que precisamos juntar todo mundo e criar um grupo de trabalho e agir, e agora chegou o momento de agir. A ideia é trazer os donos das empresas para passar uma cartilha, para orientar eles como devem tratar a loja deles, como devem fechar as lojas da melhor forma e como identificar uma pessoa que está com intensão de praticar algum crime. Também vamos criar um grupo de WhatsApp, esse grupo vai vigiar a cidade. Somos 240 associados, então serão 240 pessoas vendo e consultando situações estranhas e acionando a polícia. Estaremos todos vigiando e ajudando, dando maior segurança ao nosso comércio”, explica Elias Caravalho.

Também estiveram presentes na reunião o prefeito Marcos Luiz Jauhar e a presidente da Câmara Municipal Maria Lúcia das Dores, que representaram o poder público e se colocaram à disposição para ajudar no que for possível dentro da legalidade para a execução do projeto.

Também participaram do evento, o vereador Julinho Tererê, o comandante do 3° Batalhão da Polícia Militar do ES, tenente coronel Bariani, o comandante da 2° Cia do 3º BPMES em Guaçuí, capitão Jackson, membros da diretoria da Acisg, o presidente da OAB subseção de Guaçuí, Luiz Bernard Sardenberg Moulin e o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins. Todos demonstraram apoio e se colocaram à disposição para executar o projeto.

Acompanhe a entrevista com os convidados:

