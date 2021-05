Cidades do Sul do Espírito Santo têm mais de R$ 100 milhões em obras paralisadas

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 30

Advertisement

Advertisement

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) revela que em todo o Espírito Santo existem 290 obras públicas paralisadas, que representam um investimento previsto de R$ 1.254 bilhão em recursos públicos. Desse montante, 47% já foram aplicados, o que significou um gasto de R$ 592.3 milhões, sem que tenha sido gerado benefício à população. A principal causa de paralisação das obras é o abandono por parte das empresas contratadas pelas prefeituras e Governo do ES.

Continua depois da publicidade

Os dados são resultados de levantamento resultado de um processo de fiscalização nos empreendimentos municipais e estaduais, incluindo escolas, creches, postos de saúde, edifícios administrativos, instalações esportivas, rodovias, entre outros.

De acordo com o TCE, os resultados divulgados no início deste mês se referem ao que foi identificado até outubro de 2020, em obras iniciadas a partir de 2012. Os valores dos empreendimentos são os preços da época da contratação. Das 290 obras, 219 são dos municípios, 67 do Governo do Estado e quatro do Ministério Público Estadual (MPES).

No Sul do Espírito Santo haviam 85 obras paralisadas, sendo os seguintes números nas microrregiões: Litoral Sul 31, Central Sul 17, Sudoeste Serrana 22 e Caparaó 15.

Continua depois da publicidade

As obras contratadas paralisadas na região Sul chegam ao montante de aproximadamente R$ 102 milhões.

Na análise realizada pela área técnica do TCE ficou constatado que a maior parte dos recursos de obras paralisadas no Espírito Santo está concentrado em obras de transportes (24,67%), em edificações para Cultura (14,88%), em infraestrutura urbana (13,41%), em edificações diversas (9,72%), mobilidade urbana (8,59%) e saneamento (14,61%).

Na esfera estadual, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER –ES) concentrou 46,48% das obras paralisadas, o que equivale a 33 empreendimentos, e 80,61% do valor contratado, o que significa um valor de R$ 653.1 milhões.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A maior parte das obras paralisadas está na região Metropolitana, sendo 94 ao todo. No interior do Estado, há 13 dos 78 municípios capixabas que não possuíam nenhuma obra paralisada naquele momento de outubro de 2020, quer de responsabilidade do Executivo Estadual, Ministério Público ou Executivo Municipal. São eles: Marilândia, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Águia Branca, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra e Rio Bananal.

Os motivos da paralisação das obras mais citados pelos gestores foram o abandono da obra pela contratada, questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, contingenciamento de recursos próprios, dificuldade de execução conforme previsto em projeto e incapacidade técnica da contratada.

Nenhuma paralisação de obra teve como justificativa o contingenciamento de recursos em decorrência da Covid-19.

Possibilidade de retomada

A fiscalização Tribunal de Contas questionou aos gestores se possuem algum planejamento para retomar as obras paradas. Em uma visão ampla, Estado, municípios e MPES declararam possuir planejamento para a retomada de 123 obras, das 290 obras paralisadas, o que representa 42,41%. Considerando o valor contratado, a preços iniciais, chega-se a um montante de R$ 779 milhões, que corresponde a 62,09% do valor total contratado de obras paralisadas no Espírito Santo.

Já os responsáveis do Executivo Municipal declararam que planejam retomar 35,62% das obras paralisadas, ou seja, 78 empreendimentos, e, por outro lado, não possuem planejamento para reiniciar 59,82% das obras, 131 ao todo.

Motivos das paralisações de obras

Com informações do Tribunal de Contas do ES

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].