Dez livros para presentear no Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe exatamente como presenteá-la nesse dia tão especial? A Literare Books International te ajuda! Um bom livro é sempre uma opção interessante e prática na hora de escolher um presente.

Na nossa lista tem um pouco de tudo e para todos os gostos! Sua mãe, sem dúvida, merece algo magnífico e substancial. Confira nossas sugestões.

A mamãe coach: 10 habilidades essenciais para você ser uma ótima mãe

De crianças de 2 a 10 anos ou mesmo adolescentes, as técnicas de coaching podem aumentar sua confiança como mãe e criar habilidades. Uma leitura essencial para mães ocupadas, o livro escrito por Lorraine Thomas, a principal especialista em pais do Reino Unido, adaptado por Iara Mastine, psicóloga renomada no Brasil, fornece conselhos práticos e estratégias simples de habilidades em três etapas que terão efeitos duradouros e positivos. A obra é dedicada às mães que fazem o trabalho mais importante de suas vidas. É sobre criar uma família que tenha a felicidade como objetivo primordial, mas também sobre proporcionar às crianças a melhor criação possível para que cresçam com segurança e autoconfiança. Com foco em 10 habilidades específicas, o livro oferece um programa prático e positivo para desenvolver sua experiência como mãe e comemorar conquistas. Seja você uma mãe atarefada, do lar ou que trabalha fora, esse livro é uma leitura obrigatória que te levará para uma jornada emocionante e envolvente, e permitirá que você seja a mãe que quer ser.

Pais que evoluem: um novo olhar para a infância

A autora Telma Abrahão aborda desde a importância do autoconhecimento para lidar com os filhos e ter mais equilíbrio emocional até estratégias para contornar comportamentos mais desafiadores como birras, dificuldades de colaboração e falta de responsabilidade. Ela também passeia pela infância dos pais e mostra como momentos do passado podem ser repetidos inconscientemente e afetar profundamente a forma como os filhos serão educados, além de abordar temas indispensáveis para estreitar os laços de amor e conexão com as crianças e pré-adolescentes e prepará-los para a vida, através da construção de importantes habilidades de vida.

Maternidade no congelador

Tornar-se mãe é algo tão grandioso como nascer de novo. Essa é a definição de Ana Lúcia Beltrame, médica ginecologista e obstetra há mais de vinte anos. Embora sua especialidade seja trazer vidas ao mundo, sua missão tem um propósito muito maior do que esse: dar às mulheres o poder de escolha para se tornarem mães no momento que quiserem. Mulheres em diferentes contextos, mas que compartilham o mesmo sonho. A preservação do desejo de ser mãe é a essência do trabalho da Dra. Ana Lúcia. Esse livro traz histórias emocionantes de mulheres que encontraram no congelamento de óvulos uma solução para não perderem a chance de engravidarem um dia se assim quiserem. “Maternidade no Congelador” é mais do que um esclarecimento sobre medicina reprodutiva, é sobre a liberdade de escolha feminina. Histórias reais, fortes e complexas, que definem bem quão difícil é a escolha da maternidade.

Laços de mel: relatos de uma mãe de anjo

A autora Mirela Miranda Nobre relata na obra a história de um anjo, sua filhinha Melissa (Mel). Quem a via sorrir, encontrava apenas boas energias e muita vontade de vencer, de superar as batalhas que surgiram desde seu nascimento. Mel, apesar de ter tido inúmeros desafios no tocante à saúde, dava lições diárias sobre o sentido da vida. Ela havia nascido com Síndrome de Down e fora diagnosticada com uma grave cardiopatia, que a fez ser operada e adquirir paralisia cerebral. Mas, mesmo com essas limitações, surpreendia a todos com brilho nos olhos e uma doçura que permeia os relatos de sua mãe. O livro é, sobretudo, um relato de amor, mas também levanta questões humanas importantes, como inclusão.

Todo santo dia

Destaque na lista dos livros Mais Vendidos da PublishNews, na Lista Geral e na categoria Autoajuda, “Todo santo dia” não é mais um livro de “autoajuda oba-oba”, que propõe mudanças impossíveis de serem seguidas. A autora Andreza Carício propõe atitudes práticas e aplicáveis que modificarão suas sinapses neurais para ter uma vida mais próspera e com significado.

Inteligência emocional feminina

A obra abre um caminho para o autoconhecimento e a conexão com o propósito de vida por meio da inteligência emocional feminina. Ao analisar centenas de relatos, de alunas e de clientes sobre as dificuldades enfrentadas pela ausência de inteligência emocional, a escritora Simone Salgado sentiu a necessidade de expor seu aprendizado, resultado de mais de oito anos de estudo nessa área. Sem fórmula mágica, a proposta da escritora é fazer com que as leitoras gerenciem com mais assertividade suas emoções e tarefas do dia a dia, para ter uma vida com mais equilíbrio psicoemocional, administrando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos e, consequentemente, potencializará as emoções positivas para gerar resultados superiores aos desejados.

Elas podem… E devem: o livro que vai mexer com você

O livro propõe às mulheres uma reflexão sobre seus desejos, autoconhecimento, sexualidade e relacionamento conjugal. A obra, de autoria da empresária e escritora Flaviane Brandemberg é um guia para as mulheres que necessitam se conhecer mais, elevar sua autoestima, apimentar a relação com seu parceiro e, acima de tudo, melhorar sua saúde e qualidade de vida.

Empreendedorismo feminino: inovação e associativismo

A obra apresenta a história de 21 mulheres empreendedoras, suas trajetórias pessoal e profissional, que enfrentaram desafios, superaram seus medos e, com coragem, transformaram as suas próprias vidas. Elas foram capazes de sonhar, identificar ameaças e oportunidades, estruturar seus recursos e transformar ideias em negócios. De diferentes partes do Brasil, com faixas etárias e experiências distintas, com áreas de atuação e formações variadas, elas se conectam pela coragem de construírem carreiras exitosas e pela generosidade em compartilharem intimamente com os leitores como o empreendedorismo, a inovação e o associativismo contribuíram para que alcançassem seus resultados e protagonizassem experiências de sucesso.

Chega de fugir do medo – resgate sua confiança e promova autoconhecimento

A autora Karina Marcuci propõe uma viagem interna para que o leitor tome mais consciência sobre si mesmo. Essa jornada é apoiada por um conjunto de atividades terapêuticas que o ajudam a desenvolver e até melhorar a própria inteligência emocional. Seus apontamentos, enquanto especialista da área de psicologia, dão base para a expansão da mente, para que tome, por si, a partir do livre-arbítrio, as ações necessárias a fim de ter mais controle sobre a sua vida e bem-estar. Essa é uma obra que proporciona verdadeiro mergulho para desenvolver competências e melhor gerir seus estados emocionais.

Juntas brilhamos mais: trajetórias de sucesso de mulheres de negócios e profissionais

O livro revela trajetórias de mulheres de sucesso nos negócios e traz ao público insights de empreendedoras intelectualmente ativas e socialmente representativas. O foco é mostrar ao leitor como essas empreendedoras superaram os desafios, estiveram engajadas, com as iniciativas firmes e sempre com o intuito do empoderamento para manter os direitos das mulheres, que são importantes para a construção de uma sociedade mais humana e igualitária.

