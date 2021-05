Jhean Marcell, do Br'oz, respira sem aparelhos, mas permanece internado com covid

Por Estadão - Estadão 4

O cantor Jhean Marcell, do grupo Br’oz, respira sem ajuda de aparelhos após ser internado em uma UTI de um hospital em Minas Gerais por causa de complicações da covid-19. O artista, de 39 anos, teve de ser intubado na semana passada. Neste domingo, 30, a esposa, Bruna Barcelos, fez uma publicação no stories do perfil dele no Instagram para dar as últimas notícias em relação ao estado de saúde do integrante do Br’oz.

“Tiraram oxigênio e está respondendo super bem. Já está sem os medicamentos, exceto sedativo que está sendo retirado aos poucos. Ele continuando assim poderá ser levado amanhã (hoje, segunda-feira) para o quarto. Peço que continuem as orações, agradecendo também por estarmos sendo ouvidos. Logo Jhean está de volta”, finalizou.

Jhean Marcell testou positivo para coronavírus em meados de maio e teve de ser levado ao hospital alguns dias depois. De acordo com informações da esposa na ocasião, os exames clínicos do cantor estavam bons, mas a respiração dele ainda exigia cuidados.

“Só o pulmão do nosso cantor que está cansado, precisando de cuidados mais intensos. Quem o conhece sabe que ele é super discreto. Ele nem quis em momento algum postar algo por aqui. Mas, o momento agora pede a união de todos. Sei o quanto ele é querido por vocês aqui”, escreveu Bruna.

No dia 7 de maio, Jhean Marcell publicou uma foto em que aparece sozinho, em um estúdio de gravação, trabalhando. “É aqui que eu me divirto fazendo música. Alguns chamam de trabalho!”, escreveu na legenda das imagens.

Redação

Estadao Conteudo

