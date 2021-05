IPCA para 2021 passa de 5,24% para 5,31% e supera teto da meta, revela Focus

Por Estadão - Estadão 8

A projeção do mercado financeiro para a inflação em 2021 já está acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA – o índice oficial de preços – este ano, conforme o Relatório de Mercado Focus, de alta de 5,24% para 5,31%. Há um mês, estava em 5,04%. A projeção para o índice em 2022 foi de 3,67% para 3,68%. Quatro semanas atrás, estava em 3,61%.

O relatório Focus trouxe ainda nesta segunda-feira, 31, a projeção para o IPCA em 2023, que seguiu em 3,25%. No caso de 2024, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,25% para ambos os casos.

A projeção dos economistas para a inflação está acima do teto da meta de 2021, de 5,25%. O centro da meta para o ano é de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é de inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

Últimos 5 dias úteis

A projeção mediana para o IPCA de 2021 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis passou de 5,36% para 5,49%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 50 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 5,10%.

No caso de 2022, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis foi de 3,61% para 3,66%. Há um mês, estava em 3,69%. A atualização no Focus foi feita por 50 instituições.

Outros meses

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA em maio de 2021, de alta de 0,64% para 0,68%. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,40%.

Para junho, a projeção no Focus foi de alta de 0,42% para 0,44% e, para julho, foi de alta de 0,30% para 0,32%. Há um mês, os porcentuais indicavam elevações de 0,31% e 0,30%, nesta ordem.

No Focus agora divulgado, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de alta de 4,17% para 4,16% de uma semana para outra – há um mês, estava em 4,04%.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

