XP e Messem Investimentos anunciam acordo para criação de nova corretora

A XP e a Messem Investimentos anunciaram neste domingo, 30, o fechamento de um acordo que prevê a criação de uma nova corretora. Pelo negócio, a Messem terá 50,1% do empreendimento, enquanto a empresa fundada por Guilherme Benchimol ficará com 49,9%.

A nova companhia tem previsão de começar as operações em 12 meses, mas depende da aprovação de órgãos reguladores, incluindo o Banco Central. Segundo as duas empresas, a parceria almeja aumentar as opções de produtos e serviços para os clientes e fornecer “uma experiência mais fluida.”

Não foram divulgados detalhes financeiros, mas o site Brazil Journal informou que a nova corretora será avaliada em R$ 1 bilhão, de acordo com a Messem.

Com sede no Rio Grande do Sul, a Messem é um dos principais escritórios de agentes autônomos vinculados à XP, com filiais em 15 cidades brasileiras e carteira de mais de R$ 15 bilhões sob administração.

André Marinho

Estadao Conteudo

