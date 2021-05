Joe Lara, ex-Tarzan da TV, morre em acidente de avião aos 58 anos

Por Estadão - Estadão 6

Joe Lara, ator que ficou conhecido por interpretar o personagem Tarzan na TV, morreu em um acidente de avião no sábado, 29, aos 58 anos. A informação foi confirmada por autoridades, que ainda buscam o corpo das sete vítimas, sem esperança de encontrá-los com vida, neste domingo, 30.

A aeronave ia em direção ao aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida, e caiu por volta das 11h da manhã de sábado na região do lago Percy Priest, próximo à cidade de Smyrna, no Tennessee, nos Estados Unidos.

Após entrar em contato com familiares, as autoridades divulgaram um comunicado com os nomes das vítimas do acidente, que também matou a mulher de Joe, Gwen Shamblin Lara . As outras vítimas são: Brandon Hannah, David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters e Jonathan Walters, todos vindos da cidade de Brentwood.

Joe Lara começou a carreira de ator em filmes pequenos no fim da década de 1980 e se afastou da dramaturgia no início dos anos 2000, quando decidiu investir na carreira de música country. Ficou conhecido por interpretar o rei das selvas pela primeira vez em As Aventuras de Tarzan em Nova York, em 1989, que lhe rendeu o papel de protagonista na série Tarzan: The Epic Adventures, produzida entre 1996 e 1997. Acompanhado por uma vasta cabeleira durante seu auge, o ator é considerado por diversos fãs como um dos mais bonitos intérpretes de Tarzan da história.

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

