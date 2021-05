Prefeitura do Rio começa a vacinar população sem comorbidades nesta segunda-feira

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

prefeitura do Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira, 31, a vacinação contra a covid-19 de toda a população de 18 a 59 anos.

Continua depois da publicidade

A imunização dos grupos prioritários e pessoas adultas com comorbidades se encerrou neste sábado, 29. A exceção é o calendário de vacinação de profissionais da educação pública e privada, que permanece com cronograma próprio ao longo das próximas semanas.

Na primeira semana de vacinação dos não prioritários, serão imunizados os moradores do Rio que têm 59 e 58 anos de idade. Homens e mulheres terão dias diferentes imunização. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário comparecer ao posto de vacinação com identidade e número de CPF.

Advertisement

A capital fluminense mantém um calendário próprio de vacinação, enquanto o Estado do Rio de Janeiro segue as recomendações do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Continua depois da publicidade

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].