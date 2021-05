Com indisposição gástrica, Gabriel desfalca o Flamengo no jogo contra o Palmeiras

Por Estadão - Estadão 8

O Flamengo terá um importante desfalque para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, véspera do jogo contra o Palmeiras, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o clube carioca divulgou, através de suas redes sociais, que o atacante Gabriel apresentou quadro viral com indisposição gástrica e não estará em campo.

“O atleta Gabriel Barbosa apresentou quadro viral com indisposição gástrica e foi retirado da relação do jogo de amanhã (30.05). #CRF”, informou o Flamengo em uma postagem no Twitter.

Desta forma, a tendência é que o técnico Rogério Ceni opte pela entrada de Pedro no lugar de Gabriel e faça dupla de ataque com Bruno Henrique, que volta ao time depois de cumprir suspensão na partida contra o Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores.

Assim, a provável escalação do Flamengo será: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Na segunda-feira, Gabriel e Everton Ribeiro se apresentam ao técnico Tite na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para treinamentos com a seleção brasileira, que se prepara para dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Equador e Paraguai.

