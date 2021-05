'Sessão de Terapia': Selton e Danton Mello serão irmãos também em nova temporada

Por Estadão - Estadão 9

A próxima temporada de Sessão de Terapia, no Globoplay, terá a participação de Danton Mello, irmão de Selton Mello, criador da série. Eles também farão papel de irmãos na trama. Caio, interpretado por Selton, irá se aproximar do irmão Miguel, que até então não conhecia, após a morte da mãe. Essa quinta temporada irá contar sobre a vida familiar do terapeuta. Será a primeira vez que Selton e Danton se encontram em um trabalho na televisão. Eles já fizeram algumas peças de teatro e participações no cinema. Os novos episódios de Sessão de Terapia estarão disponíveis no serviço de streaming a partir do dia 4 de junho, às sextas-feiras.

