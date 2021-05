Ex-editor da Placar, Milton Coelho da Graça morre aos 90 anos vítima da covid-19

Por Estadão - Estadão 6

Jornalista e ex-editor da revista Placar, Milton Coelho da Graça é mais uma vítima da covid-19 no Brasil. Carioca com ascendência portuguesa e torcedor do Vasco, ele faleceu aos 90 anos de idade. A notícia foi divulgada na manhã deste sábado.

O comunicador começou sua trajetória profissional no Diário Carioca. Além do tradicional periódico esportivo, Milton também marcou presença em diversos e grandes veículos de comunicação. Dentre eles, foi editor-chefe do jornal O Globo, além de passagens pelo Última Hora, de Recife, Istoé, Quatro Rodas, e também foi correspondente internacional em Londres e Nova York.

Estadao Conteudo

