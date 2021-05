Léo Matos reconhece superioridade do Operário em derrota do Vasco: 'deram um nó'

Por Estadão - Estadão 6

O lateral-direito Léo Matos mostrou preocupação com o futebol apresentado pelo Vasco na derrota para o Operário-PR, por 2 a 0, neste sábado, na estreia do clube na Série B. Inconformado com o futebol apresentado pelos cariocas, o jogador admitiu que os visitantes ‘deram um nó’ tático em São Januário.

O jogador disse que foram cometidos os mesmos erros do Campeonato Carioca, no qual o time entrou em campo sem intensidade e precisou correr atrás do prejuízo quando a situação na tabela já não estava mais favorável. “No Estadual, tivemos situações parecidas como essa, entrar sem intensidade nos jogos. Se a gente não igualar na força, não vai ganhar”, lamentou Léo Matos, na saída do gramado.

O lateral reconheceu a superioridade do time paranaense durante os 90 minutos. Também disse que os jogadores não conseguiram colocar em prática nenhuma ideia de jogo do técnico Marcelo Cabo.

“Uma equipe muito bem preparada veio aqui, deu um nó, e a gente não conseguiu se livrar. Foi um dia infeliz que a gente não conseguiu fazer nada do que ele (Marcelo Cabo) pede”, concluiu o jogador, sem exagero, pois não fossem o goleiro Vanderlei e a falta de pontaria dos paranaenses, a derrota poderia ter vindo até por goleada.

Além de criar as melhores chances, o Operário ainda carimbou a trave e exigiu duas defesas complicadas de Vanderlei ao longo do jogo. Marcelo Cabo terá de arrumar, sobretudo, o setor de criação, pois o artilheiro Cano quase não tocou na bola em São Januário.

Agora, o Vasco terá que esquecer a derrota deste sábado e focar na Copa do Brasil, já que na terça-feira enfrentará o Boavista-RJ, às 21h30, no Rio, pelo duelo de ida das oitavas de final. Na Série B só volta a campo no dia 6 de junho, em visita à Ponte Preta.

