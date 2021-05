Fabio Quartararo bate recorde da pista e crava a pole na etapa de Monza da MotoGP

Por Estadão - Estadão 7

Fabio Quartararo vai largar na pole position pela quarta vez seguida na temporada da MotoGP. O líder do Mundial bateu o recorde da pista de Monza, na etapa da Itália, com 1min45s187, e tentará ampliar sai vantagem no autódromo Internacional de Mugello.

“Foi a melhor volta que dei na minha vida”, comemorou Quartararo. O francês da Yamaha terá o compatriota Francesco Bagnaia a seu lado, com 0s230 de diferença. Completa o grid Johann Zarco, 0s245 atrás do primeiro colocado.

Quartararo cravou 1min45s187 numa excelente volta em Mugello. Com o cronômetro zerado, muitos pilotos ainda tentaram buscar a pole, mas a marca era muito difícil de ser batida e ninguém chegou perto de ameaçar a posição. Bagnaia fez o segundo tempo e Zarco veio logo a seguir.

O francês fez enorme festa pela pole position na Itália. Desceu da moto feliz da vida e dando pulos para comemorar. Ele estava tão confiante em sua marca que antes mesmo de a tomada de tempo acabar, já festejava.

O pódio em Mugello reflete justamente como está a classificação da MotoGP. Quartararo lidera com 80 pontos, um a mais que Bagnaia. Em terceiro aparece Zargo, com 68. O trio disputará não apenas a vitória na etapa de Monza, como o primeiro lugar no geral.

O treino classificatório da MotoGP atrasou bastante por causa de um gravíssimo acidente na tomada de tempo do Moto3 envolvendo três pilotos, Jason Dupasquier, o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba.

O jovem suíço de 19 anos recebeu longo atendimento na pista e acabou removido de helicóptero para um hospital de Florença. A direção da prova informou que os outros dois envolvidos passam bem, mas que situação de Dupasquier era preocupante.

Estadao Conteudo

