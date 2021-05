Tatum brilha, faz 50 pontos, e Celtics renascem diante do Brooklyn Nets na NBA

Por Estadão - Estadão 4

O Boston Celtics está vivo na série diante do poderoso Brooklyn Nets. Em noite impecável de Jayson Tatum, cestinha com 50 pontos, a equipe diminuiu a vantagem do rival para 2 a 1 nos playoffs da NBA com vitória, de virada, por 125 a 119 pela Conferência Leste.

A partida no TD Garden começou com James Harden aceso. O jogador dos Nets foi logo anotando 10 pontos seguidos e assustando os donos da casa. O ala foi o cestinha dos visitantes, com 41 pontos. Kevin Durant anotou outros 39, mas a combinação para 80 pontos não foi suficiente para ofuscar a noite de Tatum.

Depois de um primeiro quarto equilibrado e 33 a 32 no placar para o Boston, o ala-pivô iniciou seu show particular enfileirando cestas. Os donos da casa foram para o intervalo com 61 a 57, segurando o poderoso Brooklyn e com seu astro empolgado.

Após o descanso, Tatum voltou ainda mais preciso e chegou aos 40 pontos na partida em novo quarto excelente. Superou sua melhor marca num jogo de playoff, que era de 34 pontos. Ajudou os Celtics a abrir 12 de vantagem que seriam suficientes para evitar a reação no último período. Ele fecharia a partida com mais sete assistências e seis rebotes.

O armador Marcus Smart ainda deu ótima colaboração ao Boston Celtics nas bolas de três, acertando cinco de oito tiros. Fechou o jogo com 23 pontos. Além de seis assistências.

O Los Angeles Clippers foi outro time a desencantar nos playoffs da NBA na sexta-feira, também com virada. Depois de ficar 12 pontos de desvantagem, buscou a primeira vitória na série com 118 a 108. Ainda está atrás, com 2 a 1 para o time de Luka Doncic, cestinha do jogo com 44 pontos.

O armador esloveno foi bem, mas a festa foi de Kawhi Leonard na American Airlines Center. O ala marcou 36 pontos e ajudou os Clippers a fazerem um ótimo último quarto e deixar a série indefinida.

Confira os jogos de sexta-feira:

Dallas Mavericks 108 x 118 Los Angeles Clippers

Boston Celtics 125 x 119 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 105 x 94 New York Knicks

Confira os jogos de sábado:

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Estadao Conteudo

