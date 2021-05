Concessões de crédito dessazonalizadas sobem 4,8% em abril, revela BC

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Em meio à demanda de empresas e famílias por financiamentos durante a pandemia do novo coronavírus, o Banco Central informou nesta sexta-feira que as concessões de crédito subiram 4,8% em abril ante março na série dessazonalizada. No caso de pessoas físicas, essas concessões avançaram 10,2% e, no das empresas, cederam 0,3%.

Continua depois da publicidade

Os números mostram ainda que, em abril, as concessões no crédito livre – que reúne operações que não utilizam recursos do BNDES ou da poupança – subiram 3,6%. No caso das pessoas físicas, houve alta de 9,3%. Para as empresas, a queda foi de 5,5%.

Entre as concessões no crédito direcionado (recursos do BNDES e da poupança), houve alta em abril ante março de 4,9%. Para as pessoas físicas, houve elevação de 10,3%. No caso das empresas, o recuo foi de 24,3%.

Advertisement

Os números apresentados nesta sexta pelo BC são influenciados pelos efeitos da segunda onda da pandemia de covid-19, que voltou a colocar em isolamento social parte da população e reduziu a atividade das empresas.

Continua depois da publicidade

Fabrício de Castro e Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].