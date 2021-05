Já classificado, 'time Sub-21' do Grêmio empata no Equador pela Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Com um time repleto de jovens e com média de 21 anos de idade, o Grêmio empatou por 0 a 0 com o La Equidad (COL) no estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, nesta quinta-feira pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time gremista poderia ter vencido, mas perdeu pênalti com Guilherme Azevedo no segundo tempo.

Continua depois da publicidade

O resultado não alterou as posições dos times na classificação do Grupo H. O Grêmio, que entrou em campo já garantido na próxima fase, ficou na primeira posição com 16 pontos ganhos. Enquanto o La Equidad encerrou a participação na terceira posição com sete pontos. No outro jogo da chave, ambos eliminados, Lanús (ARG) e Aragua (VEN) também empataram sem gols em Buenos Aires, na Argentina.

Com a vaga nas oitavas de final garantida com uma rodada de antecedência, o Grêmio mandou ao Equador um grupo de apenas 15 jogadores com idade média de 21 anos. Nem mesmo o técnico Tiago Nunes viajou, com o time sendo dirigido no confronto pelo auxiliar Thiago Gomes.

Advertisement

Com bola rolando, o Sub-21 do Grêmio fez frente ao La Equidad e criou boa parte das oportunidades de gol no primeiro tempo. Logo aos 19 minutos, Guilherme Azevedo dominou, foi para cima da marcação e finalizou cruzado. Nenhum companheiro apareceu na área e a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Continua depois da publicidade

Com apenas três jogadores no banco de reservas, o auxiliar Thiago Gomes foi obrigado a substituir Elias, machucado, e improvisar Rildo, meio-campo, como um falso nove no setor ofensivo. E ele quase fez o gol gremista no primeiro tempo. Aos 34, Varela roubou bola e ele recebeu em ótima condição de finalizar, mas acabou falhando e perdendo gol incrível.

No retorno do intervalo, o Grêmio viu as chances de vitória aumentarem com a expulsão de Omar Duarte, que deixou o cotovelo no rosto de Mateus Sarará, levou o segundo amarelo e consequentemente o vermelho.

Em vantagem numérica, o Grêmio pressionou e teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, após Rildo ser derrubado dentro da área. Porém, aos 17 minutos, Guilherme Azevedo foi para a cobrança e o goleiro Román defendeu no canto direito, mantendo o placar em igualdade.

Continua depois da publicidade

Os jovens do Grêmio seguiram melhor em campo, mas sem muita efetividade. Aos 36, o La Equidad perdeu Andrés Correa, também expulso, mas os brasileiros não souberam aproveitar a vantagem numérica ainda maior e acabaram deixando o campo com apenas um ponto na despedida da fase de grupos.

FICHA TÉCNICA

LA EQUIDAD (COL) 0 X 0 GRÊMIO

LA EQUIDAD (COL) – Román; Pestaña (Castaño), John García, Mena (Fuentes) e Andrés Correa; Zapata (Carlos Rodríguez), Pablo Lima (Salazar), Motta, Torralvo e Mantilla (Cuero); Omar Duarte. Técnico: Alexis García.

GRÊMIO – Gabriel Chapecó; Mateus Sarará, Emanuel, Heitor e Varela; Victor Bobsin, Fernando Henrique (Thayllon), Vini Paulista, Guilherme Azevedo e Bitello; Elias (Rildo). Técnico: Thiago Gomes (auxiliar).

ÁRBITRO – Marlon Vera (EQU).

CARTÕES AMARELOS – Pestaña e Mena (La Equidad); Emanuel, Victor Bobsin, Fernando Henrique e Rildo (Grêmio).

CARTÕES VERMELHOS – Andrés Correa e Omar Duarte (La Equidad).

LOCAL – Ambato (Equador).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].