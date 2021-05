CBF anuncia novo auxílio financeiro de R$ 19 milhões a clubes e federações

Por Estadão - Estadão 6

A CBF anunciou nesta quinta-feira um auxílio financeiro de R$ 15,8 milhões destinado aos clubes com menor capacidade de geração de receitas. A entidade decidiu por essa medida em razão do prolongamento da pandemia de covid-19, que impactou substancialmente as finanças das agremiações.

A CBF vai ajudar 136 clubes que disputam as Séries C e D do Campeonato Brasileiro A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Cada uma das equipes receberá uma doação de igual valor ao recebido no ano de 2020. Segundo a entidade que comanda o futebol brasileiro, os recursos devem ser utilizados exclusivamente para o cumprimento das obrigações do clube com seus jogadores e jogadoras, não podendo ter outra destinação.

A CBF já destinou R$ 120.000,00 a cada uma das 27 federações estaduais como apoio para a organização de suas competições locais. Somando os investimentos para clubes e federações, serão destinados mais de R$ 19 milhões de reais ao fomento do futebol brasileiro.

“A CBF cumpre seu papel de ampliar o apoio aos clubes e as federações, que são a base do nosso esporte, em função dos impactos ainda gerados pela pandemia”, disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo. “Em 2020, o futebol brasileiro deu uma demonstração de resiliência e unidade ao enfrentar esse desafio sem precedentes. Este ano, seguimos unidos e certos de que, dessa forma, somos capazes de superar todas as adversidades”, completou.

Há cerca de um mês, desde o afastamento de uma funcionária da CBF, Caboclo enfrenta, em razão de sua conduta, uma crise interna que o ameaça e tem ido atrás de suporte de federações e de clubes para se manter no cargo. Nas últimas semanas, o presidente da CBF visitou as regiões norte e nordeste do País.

Divisão dos recursos anunciados pela CBF:

– Para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual será de R$ 120 mil, num total de R$ 8.160.000,00.

– Para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de R$ 200 mil, num valor total de R$ 4.000.000,00.

– Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 120 mil, totalizando R$ 1.920.000,00.

– Para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 50 mil, num valor total de R$ 1.800.000,00.

– Para as Federações Estaduais, auxílio de R$ 120 mil, totalizando R$ 3.240.000,00.

